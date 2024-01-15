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В МГИМО назвали протесты фермеров чувствительной для кабмина ФРГ проблемой

Соколов: протесты фермеров стали чувствительной проблемой для кабмина ФРГ
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Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
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Протесты фермеров в Германии являются одной из наиболее масштабных акций подобного характера в современной немецкой истории. Об этом в разговоре с «Известиями» 15 января заявил научный сотрудник центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

«Однако маловероятно, что фермеры пойдут на радикализацию протеста через обращение к практикам уличного насилия. Немецкие «труженики села» являются уважаемой социальной группой и имеют хорошие навыки самоорганизации. Перекрытие дорог и митинги являются потолком их протестного инструментария. При этом даже в таком исполнении акции фермеров уже стали чувствительной проблемой для немецкого правительства. Вероятно, их протесты в том или ином виде будут сопровождать весь оставшийся срок правления «светофорной» коалиции во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем», — сказал он.

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15 января в Берлине проходит забастовка фермеров у Бранденбургских ворот. Сообщалось, что в забастовке примут участие 3 тыс. тракторов, 2 тыс. грузовиков и 10 тыс. участников, движение началось с пяти точек на границе с Бранденбургом. Протестующие фермеры обеспокоены не только отменой субсидий, многие из них призывают к новым выборам, так как хотят «лучшего правительства».

Фермеры в Германии начали забастовки 8 января. Причиной стало сокращение субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

9 января в фермерских протестах в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовало около 1,3 тыс. человек.

Позже, 10 января, президент Союза фермеров Германии (DBV) Руквид обвинил правительство страны в том, что оно находится в «берлинском пузыре» далеко от реальных проблем населения. Он предупредил, что забастовки фермеров будут продолжены, однако правительство может прекратить их в любой момент, отменив все меры жесткой бюджетной экономии.

Канцлер Шольц в своем обращении на сайте правительства ФРГ 13 января выступил за достижение компромисса между федеральным правительством и фермерами, их совместную работу над дальнейшими планами.

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