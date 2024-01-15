Последствия ледяного дождя ликвидируют в Барнауле
В Барнауле очищают дороги от снега и льда после ледяного дождя, который обрушился на город. Дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы.
Проезжую часть посыпают песчано-соляной смесью, а тротуары обрабатывают противогололедными средствами. Особое внимание уделяется остановкам и пешеходным переходам. Также спецтехника вывозит с обочин дорог снег, сообщает altapress.ru со ссылкой на городскую администрацию.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что скачки морозов в Москве связаны с особенностями зимы и солнца. По его словам, это норма. Зимние перепады погоды значительнее летних, а изменчивость обуславливается тем, что летом солнце является «сглаживающим фактором».