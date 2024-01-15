В Красноярске неизвестные выбросили из окна кошку
Неизвестные выбросили из окна кошку в микрорайоне Солнечный в Красноярске. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции, сообщается в паблике района в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел вечером в субботу, 13 января. В дежурную часть поступил звонок от жительницы дома на улице Ольховой. Горожанка рассказала, что на ее автомобиль скинули кошку. Животное погибло, а у машины повреждено лобовое стекло.
Сейчас правоохранители устанавливают очевидцев произошедшего. Тело животного направлено на ветеринарную экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Ранее «Известия» писали, что в России появятся штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными. Нарушители заплатят до 100 тыс. рублей.