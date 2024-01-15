Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные

Морозы вернутся в Москву в выходные после теплой и снежной погоды, которая прогнозируется на Крещение. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в понедельник, 15 января.

Он рассказал, что в субботу начнется изменение циркуляционного режима и будет преобладать антициклональная погода.

«В выходные в Москве преимущественно без осадков, появится солнышко. Давление заметно повысится, с пятницы до субботы — на 15–18 мм ртутного столба. Ночью в субботу –10 ...–15, днем –16...–11 градусов. В ночь на воскресенье еще холоднее, –12...–17 градусов», — сказал синоптик агентству городских новостей «Москва».

Метеоролог также рассказал, что снег в Москве будет идти всю неделю, а самый сильный снегопад прогнозируется в четверг и пятницу, передает НСН.

В свою очередь, синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал в беседе с RT о погоде в Москве. Он отметил, что на этой неделе Московский регион посетят два циклона.

«Один из них сейчас уже работает в Москве и области. Завтра его влияние сохранится, будет идти снег, умеренный, но продолжительный. За сутки выпадет от 4 до 6 см осадков. Температура будет повышаться в течение всего дня», — рассказал Ильин.

Ранее 15 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что такие резкие скачки температуры воздуха зимой для Москвы — норма. По словам синоптика, зимние перепады погоды значительнее летних, а изменчивость обуславливается тем, что летом солнце является «сглаживающим фактором», сообщает телеканал «360».