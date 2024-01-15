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Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе

Эксперт Дандыкин: англичане лезут из кожи вон, чтобы доказать могущество в ЕС
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Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj/Pool
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Великобритания лезет из кожи вон, чтобы доказать свое могущество и приверженность США. Таким образом 15 января ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал «Известиям» сообщения о том, что Британия направит 20 тыс. военных в страны Восточной Европы для участия в учениях НАТО.

«Англичане из кожи вон лезут, чтобы доказать свое былое могущество, что они самые близкие к США. Поэтому сейчас у них и корабль находится в Красном море, где стреляют по йеменским хуситам. Это касается и спецоперации на Украине, англичане там делают больше гадостей, чем, пожалуй, американцы», — сказал Дандыкин.

Ранее в понедельник британское правительство на официальном сайте сообщило, что направит 20 тыс. военнослужащих для участия в учениях НАТО «Стойкий защитник» (Steadfast Defender), которые должны начаться в первой половине 2024 года. В документе отмечается, что 16 тыс. военных сухопутных войск будут распределены по странам Восточной Европы, также планируется развертывание группировки флота и Королевской морской пехоты в Атлантике и Арктике.

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До этого, 11 января, портал Военно-издательского института при минобороны Польши Polska Zbrojna сообщал, что в Польшу для усиления восточного фланга НАТО прибыло около 100 чешских вертолетчиков. Как отметил пресс-секретарь подразделения сил специального назначения подполковник Мариуш Лапета, совместные учения Польши и Чехии пройдут по десантированию, транспортировке и воздушной разведке.

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