Военный эксперт указал на желание Польши усилить напряжение на территории Европы
«Милитаристские игрища» НАТО на территории Европы приводят к обострению ситуации. Об этом 15 января «Известиям» заявил военный эксперт, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Анджея Шейна в интервью Rzeczpospolita о том, что Польша согласна на размещение немецких войск на своей территории.
«Мы видим сегодня, что Североатлантический альянс продвигает инфраструктуру всё ближе к нашим границам, обостряет ситуацию, возрастает напряжение. Естественно, что Варшава хотела бы перетянуть одеяло управления и в Евросоюзе, и в НАТО на себя со старой Европы, и этому способствует Вашингтон. В такой атмосфере, когда в угаре милитаризации они вкладывают всё больше и больше денег в свой военно-промышленный комплекс, естественно, возрастает и напряжение на наших границах, и обостряется ситуация», — сказал Кошкин.
По его мнению, Польша на платформе русофобии пытается объединить восточный фланг и активизировать действия против России. При этом эксперт отметил, что у Польши «непростые отношения» с Германией, но, несмотря на это, Берлин подключился к возрастанию напряжения на границе РФ.
«Учения они разрабатывают, но и по учению, по легенде получается, что на сегодняшний день они перебрасывают войска из Германии в Польшу, затем они проводят учения и как бы они должны остаться. То есть мы сегодня видим желание вызвать серьезный ажиотаж и заставить обывателя европейских государств всё больше раскошеливаться на всевозможные милитаристские игрища в интересах Вашингтона на европейском полуострове против России», — заключил он.
В августе минувшего года стало известно, что по просьбе командования погранслужбы Польши на границу с Белоруссией будет направлена дополнительно 1 тыс. военных.
При этом заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Тенгиз Думбадзе сказал в беседе с «Известиями», что Белоруссия готова к диалогу с Польшей для нормализации отношений, несмотря на нагнетание сообщений о планах Варшавы увеличить воинский контингент на восточной границе государства.