Реклама
Прямой эфир
Общество
В Минпросвещения РФ заявили о полной ликвидации третьей смены в школах
Армия
Шойгу провел телефонные переговоры с иранским коллегой Аштиани
Авто
ГИБДД Москвы подсчитала количество ДТП с участием детей за год
Экономика
ЦБ сообщил о рисках при взимании банками комиссии у застройщиков за выдачу ипотеки
Общество
Высланный из Латвии в РФ пенсионер заявил о намерении воссоединиться с супругой
Мир
Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Великобритании по Йемену
Мир
В Польше сообщили о буме в военной отрасли на фоне конфликта на Украине
Общество
Эксперт назвал способы получить дополнительные баллы при поступлении в вуз
Экономика
Торгово-промышленная палата РФ попросила отменить экспортные пошлины для бизнеса
Экономика
Bloomberg указало на серьезные последствия для Европы от конфискации активов РФ
Общество
Шеф-повар дал советы по выбору мяса в магазине
Общество
Стало известно о втором пострадавшем при пожаре на складе Wildberries
Мир
Депутат Бундестага предупредила о возможном усилении протестов в Германии
Мир
На Украине сообщили о рекордом обледенении проводов с 1945 года
Мир
В МИД Польши призвали готовиться к новой волне беженцев с Украины

Военный эксперт указал на желание Польши усилить напряжение на территории Европы

Кошкин: Польша на фоне русофобии стремится усилить напряжение в Европе
0
Фото: Global Look Press/Doris Heimann
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Милитаристские игрища» НАТО на территории Европы приводят к обострению ситуации. Об этом 15 января «Известиям» заявил военный эксперт, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Анджея Шейна в интервью Rzeczpospolita о том, что Польша согласна на размещение немецких войск на своей территории.

«Мы видим сегодня, что Североатлантический альянс продвигает инфраструктуру всё ближе к нашим границам, обостряет ситуацию, возрастает напряжение. Естественно, что Варшава хотела бы перетянуть одеяло управления и в Евросоюзе, и в НАТО на себя со старой Европы, и этому способствует Вашингтон. В такой атмосфере, когда в угаре милитаризации они вкладывают всё больше и больше денег в свой военно-промышленный комплекс, естественно, возрастает и напряжение на наших границах, и обостряется ситуация», — сказал Кошкин.

По его мнению, Польша на платформе русофобии пытается объединить восточный фланг и активизировать действия против России. При этом эксперт отметил, что у Польши «непростые отношения» с Германией, но, несмотря на это, Берлин подключился к возрастанию напряжения на границе РФ.

«Учения они разрабатывают, но и по учению, по легенде получается, что на сегодняшний день они перебрасывают войска из Германии в Польшу, затем они проводят учения и как бы они должны остаться. То есть мы сегодня видим желание вызвать серьезный ажиотаж и заставить обывателя европейских государств всё больше раскошеливаться на всевозможные милитаристские игрища в интересах Вашингтона на европейском полуострове против России», — заключил он.

Забыть веру: в Польше ополчились против католицизма
Правительство либералов сознательно ущемляет права верующих

В августе минувшего года стало известно, что по просьбе командования погранслужбы Польши на границу с Белоруссией будет направлена дополнительно 1 тыс. военных.

При этом заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Тенгиз Думбадзе сказал в беседе с «Известиями», что Белоруссия готова к диалогу с Польшей для нормализации отношений, несмотря на нагнетание сообщений о планах Варшавы увеличить воинский контингент на восточной границе государства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024