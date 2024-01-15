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Число погибших при взрыве в Баку возросло до трех человек

После взрыва в Баку с 24 пострадавшими и тремя погибшими возбуждено дело
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Фото: Azerbaijani Press Agency
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Число погибших при взрыве в мебельном цеху в азербайджанском Баку возросло до трех человек, еще 24 пострадали. Как сообщает в понедельник, 15 января, Azerbaijani Press Agency (APA) со ссылкой на заявления генпрокуратуры и МЧС страны, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

«В ходе предварительного расследования под завалами были обнаружены тела трех человек. <…> По факту возбуждено уголовное дело по статьям 225.3, 314.3 УК АР, создана следственная группа», — говорится в материале.

Взрыв в Бинагадинском районе Баку и последующий за ним пожар произошли ранее в этот день. К месту происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники прокуратуры и силы МЧС. Кроме того, на место взрыва прибыл замминистра МЧС, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

Как отмечает APA, к настоящему времени огонь локализован. Шестеро из 24 пострадавших после оказания первой помощи выписаны домой, лечение остальных продолжается в больнице.

Сейчас проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

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