Число погибших при взрыве в Баку возросло до трех человек
Число погибших при взрыве в мебельном цеху в азербайджанском Баку возросло до трех человек, еще 24 пострадали. Как сообщает в понедельник, 15 января, Azerbaijani Press Agency (APA) со ссылкой на заявления генпрокуратуры и МЧС страны, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
«В ходе предварительного расследования под завалами были обнаружены тела трех человек. <…> По факту возбуждено уголовное дело по статьям 225.3, 314.3 УК АР, создана следственная группа», — говорится в материале.
Взрыв в Бинагадинском районе Баку и последующий за ним пожар произошли ранее в этот день. К месту происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники прокуратуры и силы МЧС. Кроме того, на место взрыва прибыл замминистра МЧС, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.
Как отмечает APA, к настоящему времени огонь локализован. Шестеро из 24 пострадавших после оказания первой помощи выписаны домой, лечение остальных продолжается в больнице.
Сейчас проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.