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Китай высоко оценил позицию России по выборам на Тайване

МИД КНР: Китай высоко ценит позицию РФ по выборам на Тайване
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Chan Tsz Yuk
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Власти Китая высоко ценят позицию России по выборам на Тайване. Об этом 15 января заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Мы высоко оцениваем заявление российской стороны», — сказала она в ходе брифинга. Ее слова приводит китайская газета Huanqiu Shibao.

Так, Мао Нин прокомментировала заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой от 13 января, которая указала, что Москва призывает «внешние силы» воздержаться от провокационных действий на фоне выборов на Тайване. Она отметила, что позиция России по тайваньскому вопросу неизменна. Государство признает, что в мире существует только один Китай, а Тайвань — неотъемлемая его часть.

Кроме того, Мао Нин отметила, что по этому вопросу проявили солидарность и другие страны. Она упомянула Белоруссию, Бангладеш, Венгрию, Венесуэлу, Вьетнам, Египет, Зимбабве, Индонезию, Лаос, Казахстан, Камбоджу, Кубу, Непал, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланку, Эфиопию, Сербию, Папуа – Новую Гвинею, Южную Африку, а также Шанхайскую организацию сотрудничества и Лигу арабских государств.

«Это голос справедливости и мира международного сообщества. Он отражает широкий консенсус международного сообщества в отношении твердой защиты Устава Организации Объединенных Наций и основных норм международных отношений, а также отражает веяние времени и историческую тенденцию», — добавила она.

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13 января на острове Тайвань состоялись выборы. По итогам регистрации выдвинулись три политика: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, Хоу Юи от Гоминьдана и представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Позже кандидат от правящей на острове Демократической прогрессивной партии Циндэ одержал победу на выборах главы администрации региона.

До этого, 11 января, Мао Нин заявила, что Пекин требует от Вашингтона не вмешиваться в выборы на Тайване и не посылать никаких сигналов выступающим за независимость острова. Заявление последовало после того, как США объявили, что отправят «неофициальную делегацию» на остров после проведения там выборов.

31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение Китая и Тайваня исторически неизбежно. Он отметил, что «соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения».

Также в декабре председатель КНР в ходе своей встречи с президентом США Джо Байденом рассказал ему о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. При этом отмечалось, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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