В МИД Польши сообщили о согласии страны на размещение немецких войск

Варшава согласна на размещение немецких войск на территории Польши, сообщил 15 января замминистра иностранных дел страны Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.

По его словам, Польша приветствует любую помощь и сотрудничество со стороны своих союзников, пока за пределами ее восточной границы продолжается конфликт России и Украины.

«Так что если немцы захотят укрепить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать! <…> Германия — не только наши союзники, но и наши экономические друзья», — заявил Шейна.

Также в ходе интервью он подчеркнул, что Варшава намерена и дальше добиваться от Германии выплаты репараций за ущерб, понесенный в ходе Второй мировой войны.

Ранее, 11 января, сообщалось, что в Польшу из Чехии прибыли более 100 пилотов боевых вертолетов, логистов и техников, а также три чешских вертолета Ми-17, прошедших проверку соответствия со стандартами НАТО. Одной из главных целей чешского подразделения заявлено укрепление восточного фланга НАТО.

18 декабря 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил о договоренности с Литвой о размещении в прибалтийской республике немецких военнослужащих. Согласно подписанной Берлином и Вильнюсом соответствующей дорожной карте, с 2025 года в Литве будет размещено около 5 тыс. солдат ФРГ.

8 декабря 2023 года журналист Торстен Юнгхольт отмечал, что идея главы минобороны Германии о размещении в прибалтийской стране бригады немецкой армии в целях «сдерживания России» несостоятельна. По его словам, всякий, кто «изучил в школе азы арифметики, знает, что формирование боевой бригады автоматически подразумевает дополнительные требования к личному составу и материально-технической части, выполнить которые Германия в настоящее время просто не в состоянии».