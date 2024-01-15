В Минпросвещения РФ заявили о полной ликвидации третьей смены в школах
Только в 15% российских школ есть вторая смена, третья полностью ликвидирована, заявил 15 января министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам министра, это стало возможным благодаря программе по строительству школ.
«Хочу доложить, что программа строительства школ идет по плану. Это нам позволило ликвидировать третью смену. На сегодняшний день порядка 15% — вторая смена», — рассказал Кравцов.
Помимо прочего, он отметил, что число учителей русского языка, логопедов и дефектологов немного увеличилось, кадровые проблемы будут решены.
«У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов, но мы видим, что педагогическое образование сегодня второе по популярности: в этом году в педагогические вузы министерства просвещения было подано на 100 тыс. больше заявлений, чем в прошлом. В прошлом году педагогическое образование было третьим по популярности, в этом году — второе», — подчеркнул министр.
1 сентября российский лидер сообщил о строительстве более 900 школ за последние 4,5 года. Благодаря этому были улучшены условия для 1,5 млн школьников. Также Путин отметил, что с 2022 года было капитально отремонтировано почти 2,5 тыс. зданий школ, в которых в общей сложности обучается 1 млн школьников.