Красноярск обследуют на наличие необорудованных горок
Работу по выявлению несанкционированных горок проведут в Красноярске еще раз. Также распоряжение дал мэр Владислав Логинов, сообщает пресс-служба городской администрации в понедельник, 15 января.
Также в школах поручили начинать занятия с профилактического разговора с детьми. Катание на необорудованных стихийных горках может привести к несчастным случаям и смерти. При обнаружении подобных горок их засыпают песком.
Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, в каждом районе города открыты разрешенные горки, качество которых контролируется. У них есть порядковый номер, сертификация и правила эксплуатации. При необходимости сразу же проводятся ремонтно-восстановительные работы. Если горка становится опасной, доступ к ней закрывают.
Двумя днями ранее в Красноярске после катания на тюбинге скончался 14-летний подросток. По данным следователей, при спуске его занесло и он упал в обрыв с 15-метровой высоты.