Россия считает предпочтительным мирное урегулирование проблем своей безопасности, но продолжает проведение военной операции на Украине из-за нежелания Киева и стран Запада учитывать соображения Москвы. Об этом в понедельник, 15 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Прежде всего, конечно, здесь следует не забывать, что Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой. Абсурдность ситуации, наверное, конечно, лучше всего понимать, вспоминая этот запрет», — ответил он на вопрос журналистов о готовности РФ к международному формату обсуждения конфликта в Давосе.

Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ) в Давосе проходит с 15 по 19 января 2024 года, однако за день до начала мероприятия, 14 января, проводилась встреча по украинской «формуле мира». 15 января глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой отметил, что главным достижением этого обсуждения в Давосе стало совместное фото с большим числом участников, чем на прошлых мероприятиях, однако прогресса по мирному соглашению не произошло.

14 января глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской «формуле мира», заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров также назвал «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского плодом больного воображения, подчеркнув, что ее суть в том, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины. Помимо этого, министр назвал очковтирательством все попытки Запада привести Киев к победе в конфликте. До этого, 23 сентября, Лавров сообщил, что украинская формула абсолютно нереализуема.

Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.