Быть в ресурсе

Известный американский ученый, автор наиболее популярной теории международной конкуренции Майкл Портер относил ресурсы к преимуществам низкого порядка, ссылаясь на то, что доступ к ресурсам намного проще, чем к преимуществам более высокого порядка — технологиям. Экономист Ричард Аути в 1993 году вообще ввел понятие «проклятие ресурсов», основанное на положении, что государства, богатые ресурсами, имеют более низкие темпы экономического роста, чем страны, этими ресурсами не обладающие.

В утверждениях уважаемых ученых есть доля правды: в условиях, когда маржинальность торговли ресурсами высока, заинтересованность инвесторов вкладывать средства в рисковые инновационные проекты меньше, чем в развитие инфраструктуры добычи и продажи полезных ископаемых. Однако все теории международной конкуренции основаны на международной кооперации, глобализации, теории открытого рынка и доступности одних стран к покупке ресурсов у других.

С момента начала СВО Евросоюз обрушил на РФ 12 пакетов рестрикций, или 18 772 санкции. И даже с учетом минимальных ответных мер со стороны Москвы введенные ограничения бьют не только и не столько по РФ, сколько по экономике промышленных стран Европы. Дело в том, что санкции разрушили базис, на котором строилось благополучие развитых экономик мира, — дешевые и доступные российские ресурсы, быстрая замена которых даже если и возможна, но резко повышает стоимость произведенной продукции, вплоть до уровня полной неконкурентоспособности товаров.

Даже если представить, что страны Запада добились своего и санкциями удалось полностью изолировать Россию, миру бы пришлось столкнуться с отказом от возможности полетов над более чем 11% суши земли, более чем от 10% экспорта нефти, 13% экспорта газа, почти 26% экспорта угля, 6% черных металлов, 20% экспорта пшеницы и многого другого. Исключение из мирового товарооборота такого объема сырья неизбежно сказалось бы на значительном удорожании ресурсов, сведя мировую экономику к такой глобальной рецессии, которую мир, по моему мнению, еще не переживал.

Однако 12,5% стран мира — не весь мир. Согласно законам экономики в условиях рынка продавца — а рынок ресурсов в силу их ограниченности и всё возрастающей потребности всегда был и остается рынком продавца, — если один потребитель отказывается от покупки, на относительно дефицитный товар всегда находятся новые потребители. В результате мы просто имеем дело с перераспределением рынка ресурсов.

Экономическое чудо высокотехнологичных производств Европы строилось на доступности и близости сырья из России, и это касается не только энергетики, но и металлургии, химии, алмазов, зерна. Транспортная доступность, трубопроводы, не зависящая от ценовых колебаний стоимость поставляемых ресурсов на основе долгосрочных контрактов позволили Европе, с одной стороны, снизить долю ресурсов в себестоимости продукции, а с другой — в связи с низкими удельными затратами на них сделать неверный вывод о ничтожности их роли в производстве продукции. И этот тезис нашел отражение не только в трудах ученых (в том числе упоминаемого ранее Майкла Портера), но и в экономической политике — на уровне как предприятий, так и стран.

Но именно игнорирование кооперационных связей, а также введение санкций против России вкупе с терактами на газопроводах «Северный поток» создали условие, когда Европа, достаточно бедная на ресурсы, стала сильно зависима от своих богатых ресурсами североамериканских партнеров, которые — в силу законов рынка — в условиях сложившегося ограниченного предложения просто воспользовались ситуацией роста цен на энергоносители, загнав драйвера экономики ЕС, Германию, в жесточайшую промышленную рецессию.

Согласно мировой статистике, треть импорта природного газа приходится на страны Евросоюза, объединение завозит более 14 млн баррелей нефти в день, что делает ЕС крупнейшим покупателем черного золота. Причем Германия с начала СВО остается вторым по величине импортером нефти у России.

К сожалению, «ресурсное проклятие» Ричарда Аути всё же сыграло свою роль и в России. Законы рынка и частного капитала привлекали большую часть инвестиций в добывающую и ресурсоперерабатывающие, а также транспортную отрасли. Многие производства и научно-исследовательские организации, не выдержав конкуренции с эффективными западными транснациональными корпорациями, имеющими, помимо преимуществ по издержкам, преимущества в закупке дешевых российских ресурсов, просто перестали существовать.

Российская экономика, столкнувшись после распада СССР с разрывом интегрированных экономических производственных цепочек (кстати, похожая ситуация сейчас наблюдается в Евросоюзе, вынужденно лишенного российского сырья), сделала ставку на импорт высокотехнологичного оборудования. Плюс ко всему российские младореформаторы начиная с конца 1980-х годов вели либеральную политику снижения роли государственного управления экономикой, в то время как теория чистой рыночной экономики потерпела крах еще во времена Великой американской депрессии начала ХХ века.

Хорошо, что в последние десятилетия пусть и не ускоренными темпами, но менялась система государственного управления, возвращая себе социальные функции и функции обеспечения комплексной безопасности государства. Ведь не только ресурсами богата Россия. Американский экономист Гэри Стэнли Беккер в свое время обосновал большую роль человеческого капитала в развитии и восстановлении стран. Именно высокий уровень математического образования вкупе с гуманитарно-творческой подготовкой создает мощный интеллектуальный и инновационный потенциал у выпускников российских школ и вузов.

И, несмотря на долгую и сложную трансформацию образования, многие образовательные организации, изменив форму, не снизили качество подготовки, благодаря чему выпускники наших вузов до сих пор востребованы во всем мире. Именно благодаря наличию высокого уровня человеческого капитала Россия в условиях беспрецедентных санкций смогла не только выжить, но и войти в пятерку стран по паритету покупательной способности, обогнав Германию, которая много лет занимала эту позицию.

Сегодня благодаря высокому качеству человеческого капитала, наличию сырьевой базы и формированию системы государственного управления не только развивается промышленность, обеспечивающая оборонную мощь страны, но и решаются вопросы импортозамещения как в обрабатывающей, легкой, пищевой промышленности, так и в сельском хозяйстве.

Автор — профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора