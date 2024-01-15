В Якутии выловили 46 бродячих псов за минувшую неделю
В Якутске выловили 46 бездомных собак за минувшую неделю. Такая информация прозвучала во время общегородской планерки в понедельник, 15 января, сообщает пресс-служба администрации столицы республики.
Всего с начала 2024 года специалисты отловили 62 собаки. В городе работают шесть бригад. В приютах находятся 943 собаки, пишет ИА YakutiaMedia.
В конце декабря «Известия» писали, что регионы начали вводить эвтаназию бездомных собак. Такие меры объяснили безопасностью граждан и экономией бюджета.