Фитнес-тренер назвала пять способов сжигания жира на животе

Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения, фитнес-тренер Александра Сулим 16 января в беседе с «Известиями» назвала пять способов сжигания жира на животе.

Первое — необходимо совмещать силовые и кардиотренировки. При этом длительность кардиотренировки должна составлять не менее 30 минут и включать в себя интервальное ускорение. Например, на беговой дорожке — три минуты ходьбы и минута бега, после завершения тренировки обязательно походить 10 минут в спокойном темпе, чтобы восстановить частоту сердечных сокращений, отметила эксперт.

«Второе — принимать пищу не ранее чем через 30 минут после тренировки. Прием пищи должен быть полноценным, но легким. Также следует учитывать суточную норму калорий, чтобы не допустить прибавки в весе. Третье — соблюдать оптимальное соотношение КБЖУ (калорий, белков, жиров, углеводов). Количество КБЖУ индивидуально для каждого человека, произвести расчет можно, используя один из калькуляторов в интернете. Диета — это важнейший фактор жиросжигания», — сказала Сулим.

Четвертое — соблюдать питьевой режим. Вода ускоряет метаболизм, помогает утилизировать продукты распада из организма человека, выводит шлаки, создает чувство сытости. Речь именно о воде, а не о чае, кофе или соках, газировке, подчеркнула тренер. Суточная норма индивидуальна и зависит от физиологического состояния организма, образа жизни и питания. Классическая схема расчета дневной потребности в воде — 30 мл воды на килограмм веса человека.

«Воду желательно пить комнатной температуры, по часам. Первый прием — лучше натощак, например, в 8:00. Следующие приемы — через каждые два-три часа, за 30 минут до еды или через полтора часа после. Прием пищи также можно дополнить стаканом воды, пить ее следует небольшими глотками. Перед сном старайтесь ограничивать потребление жидкости, чтобы не было отеков», — добавила эксперт.

Пятое — принимать БАДы, а в частности Омегу-3, которая обладает не только жиросжигающим, но и общеукрепляющим эффектом для всего организма, сказала собеседница издания. В заключение специалист указала на то, что всё вышеперечисленное — это общие рекомендации. Индивидуальный план жиросжигания для каждого человека свой.

В июне 2023-го тренер Илья Франк посоветовал добавлять больше соли в пищу во время питания после фитнеса. Для восполнения запаса углеводов после физических нагрузок тренер посоветовал отдавать предпочтение крупам. Их компоненты способны ослаблять распад белков, возникающий после занятий спортом.