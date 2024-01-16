Реклама
Прямой эфир
Мир
Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине в Давосе
Мир
В Белом доме назвали безрассудными и неточными удары Ирана по Эрбилю
Общество
В Москве спрогнозировали сильные колебания температуры в ближайшие дни
Экономика
Число ИП в 2023 году приросло рекордно за 17 лет
Общество
Минтруд сообщил о возможной индексации выплат с 1 февраля
Мир
Серия взрывов прогремела в сирийском Алеппо
Экономика
В РФ предложили увеличить размер потребительской корзины до 43,6 тыс. рублей
Мир
Закрытое заседание СБ ООН по Йемену пройдет 16 января
Мир
Число погибших в результате взрыва в Баку возросло до семи
Общество
Генпрокуратура через суд попросила отдать государству все акции «Рольфа»
Спорт
Гвардиола стал лучшим тренером 2023 года по версии FIFA
Мир
На востоке Китая археологи обнаружили более 300 древних гробниц
Мир
Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн прибыл в Москву
Мир
Мадуро указал на подъем экономики России, несмотря на санкции
Мир
В МО Израиля заявили о завершении интенсивных военных действий на севере Газы

Фитнес-тренер назвала пять способов сжигания жира на животе

Фитнес-тренер Сулим: для сжигания жира на животе нужно соблюдать питьевой режим
0
Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения, фитнес-тренер Александра Сулим 16 января в беседе с «Известиями» назвала пять способов сжигания жира на животе.

Первое — необходимо совмещать силовые и кардиотренировки. При этом длительность кардиотренировки должна составлять не менее 30 минут и включать в себя интервальное ускорение. Например, на беговой дорожке — три минуты ходьбы и минута бега, после завершения тренировки обязательно походить 10 минут в спокойном темпе, чтобы восстановить частоту сердечных сокращений, отметила эксперт.

«Второе — принимать пищу не ранее чем через 30 минут после тренировки. Прием пищи должен быть полноценным, но легким. Также следует учитывать суточную норму калорий, чтобы не допустить прибавки в весе. Третье — соблюдать оптимальное соотношение КБЖУ (калорий, белков, жиров, углеводов). Количество КБЖУ индивидуально для каждого человека, произвести расчет можно, используя один из калькуляторов в интернете. Диета — это важнейший фактор жиросжигания», — сказала Сулим.

Пьедестал зачета: почему занятия спортом повышают успеваемость
Эксперты рассказали, как тренировки способствуют развитию мозга

Четвертое — соблюдать питьевой режим. Вода ускоряет метаболизм, помогает утилизировать продукты распада из организма человека, выводит шлаки, создает чувство сытости. Речь именно о воде, а не о чае, кофе или соках, газировке, подчеркнула тренер. Суточная норма индивидуальна и зависит от физиологического состояния организма, образа жизни и питания. Классическая схема расчета дневной потребности в воде — 30 мл воды на килограмм веса человека.

«Воду желательно пить комнатной температуры, по часам. Первый прием — лучше натощак, например, в 8:00. Следующие приемы — через каждые два-три часа, за 30 минут до еды или через полтора часа после. Прием пищи также можно дополнить стаканом воды, пить ее следует небольшими глотками. Перед сном старайтесь ограничивать потребление жидкости, чтобы не было отеков», — добавила эксперт.

Пятое — принимать БАДы, а в частности Омегу-3, которая обладает не только жиросжигающим, но и общеукрепляющим эффектом для всего организма, сказала собеседница издания. В заключение специалист указала на то, что всё вышеперечисленное — это общие рекомендации. Индивидуальный план жиросжигания для каждого человека свой.

В июне 2023-го тренер Илья Франк посоветовал добавлять больше соли в пищу во время питания после фитнеса. Для восполнения запаса углеводов после физических нагрузок тренер посоветовал отдавать предпочтение крупам. Их компоненты способны ослаблять распад белков, возникающий после занятий спортом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024