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Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Великобритании по Йемену

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе состоявшегося 15 января телефонного разговора осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией удары по Йемену, сообщвет МИД РФ на своем сайте.

Особое внимание в ходе разговора было уделено эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Главы МИД России и Ирана не только решительно осудили удары по территории Йемена, но и призвали к прекращению огня в секторе Газа.

«Министры высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа и обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в анклав для оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению», — говорится в сообщении.

Кроме того, Лавров и Абдоллахиян обсудили подготовку нового межгосударственного договора и ряд практических вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и других областях.

Также в ходе разговора была подчеркнута обоюдная приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая уважение суверенитета, территориальной целостности и других принципов Устава ООН.

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Ранее, 12 января, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что удар США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене приведет только к усилению нестабильности в регионе. Иранский дипломат также указал на то, что атака является нарушением международного права.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты международных морских судов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер.

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов. Комментируя это, президент США Джо Байден заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

14 января посольство России в Йемене заявило, что удары США и Великобритании по объектам на территории государства угрожают дальнейшим ухудшением положения граждан страны. В представительстве также указали, что, по разным оценкам, на территории республики может находиться несколько сотен россиян. Ввиду этого посольство продолжает внимательно следить за ситуацией.

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