«Желтый» уровень опасности из-за ветра объявлен в Московском регионе со вторника
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье с вечера вторника на сутки из-за сильного ветра. Об этом Гидрометцентр России сообщает в понедельник, 15 января.
«Ветер. Период предупреждения — с 21:00 16 января до 21:00 17 января. Порывы до 15 м/с», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Такой же уровень погодной опасности действует в столице и области из-за гололедицы до 21:00 17 января.
Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщили, что в понедельник жителей столицы ожидает облачная погода, осадки в виде снега, гололедица и до –3 градусов.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –3…–1 градус. Ночью столбики термометров опустятся до –4.
В Московской области прогнозируют от –1 до –6 градусов. Ночью может похолодать до –7, сообщается на сайте kp.ru.
Ожидается южный ветер скоростью 6–11 м/c.
Атмосферное давление составит 732 мм рт. ст., пишет РИАМО.
В свою очередь, главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова спрогнозировала потепление до плюсовых температур в столичном регионе на крещенские праздники, 19 января, передает RT.