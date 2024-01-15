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«Желтый» уровень опасности из-за ветра объявлен в Московском регионе со вторника

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье с вечера вторника на сутки из-за сильного ветра. Об этом Гидрометцентр России сообщает в понедельник, 15 января.

«Ветер. Период предупреждения — с 21:00 16 января до 21:00 17 января. Порывы до 15 м/с», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Такой же уровень погодной опасности действует в столице и области из-за гололедицы до 21:00 17 января.

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Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщили, что в понедельник жителей столицы ожидает облачная погода, осадки в виде снега, гололедица и до –3 градусов.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –3…–1 градус. Ночью столбики термометров опустятся до –4.

В Московской области прогнозируют от –1 до –6 градусов. Ночью может похолодать до –7, сообщается на сайте kp.ru.

Ожидается южный ветер скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 732 мм рт. ст., пишет РИАМО.

В свою очередь, главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова спрогнозировала потепление до плюсовых температур в столичном регионе на крещенские праздники, 19 января, передает RT.

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