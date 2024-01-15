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Две туристки получили травмы в «Красноярских Столбах»

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Две любительницы активного отдыха получили травмы в национальном парке «Красноярские Столбы». Женщинам помогли специалисты из Красноярского поисково-спасательного отряда.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 января. В службу спасения поступило сообщение о 41-летней туристке, которая травмировала ногу. Пострадавшую эвакуировали и доставили до улицы Свердловской, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Позднее в этот же день спасатели отправились на помощь 19-летней девушке. В результате падения она получила травму спины. Девушку также эвакуировали до улицы Свердловской и передали сотрудникам «скорой».

Ранее в январе эксперты назвали пять направлений внутри России с лучшими банями. Среди них — Екатеринбург и Тюмень. В холодное время года баня становится лучшим местом, где можно прогреться, перезагрузиться и отдохнуть.

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