Две туристки получили травмы в «Красноярских Столбах»
Две любительницы активного отдыха получили травмы в национальном парке «Красноярские Столбы». Женщинам помогли специалисты из Красноярского поисково-спасательного отряда.
Инцидент произошел в воскресенье, 14 января. В службу спасения поступило сообщение о 41-летней туристке, которая травмировала ногу. Пострадавшую эвакуировали и доставили до улицы Свердловской, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Позднее в этот же день спасатели отправились на помощь 19-летней девушке. В результате падения она получила травму спины. Девушку также эвакуировали до улицы Свердловской и передали сотрудникам «скорой».
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