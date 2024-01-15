Численность волков в Якутии назвали стабильно высокой
Численность волков в горнотаежной части Якутии сохраняется на стабильно высоком уровне и составляет около 12 тыс. особей, свидетельствуют данные государственного мониторинга 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минприроды в понедельник, 15 января.
Как отмечает ИА YakutiaMedia, в последние годы численность волков колеблется от 9 тыс. до 12 тыс. особей. Хищники приносят оленеводческим и коневодческим хозяйствам значимые убытки.
В настоящее время сроки проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов сокращены. Это отрицательно влияет на популяцию волков.
В целях увеличения сроков регулирования численности от имени главы Якутии Айсена Николаева направлены предложения в адрес руководителя Минприроды Александра Козлова. Проект НПА, учитывающий предложения региона, уже прошел общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.