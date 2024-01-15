Медработник перечислил мошенникам больше 3 млн рублей в Сыктывкаре

В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 61-летнего сотрудника медицинского учреждения. Потерпевший лишился свыше 3 млн рублей.

По словам мужчины, с ним связался незнакомец, который представился сотрудником банка. Он убедил потерпевшего оформить четыре кредита и перечислить средства на «безопасный» счет. Кроме того, сыктывкарец перечислил около 400 тыс. рублей из личных накоплений. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Всего за прошедшую неделю от действий мошенников пострадали 32 жителя Коми. Общая сумма ущерба составила свыше 16 млн рублей. В полиции отмечают, что наиболее часто аферисты похищают средства под предлогом перевода денег на «безопасные» счета для предотвращения несанкционированного списания со счетов граждан. По каждому факту возбуждено уголовное дело.

В Оренбургской области 63-летняя женщина отдала мошенникам свыше 1,7 млн рублей. Аферисты убедили потерпевшую, что кто-то якобы пытается оформить кредит на ее имя. Пенсионерка согласилась оформить собственный кредит и перечислить средства на «безопасный» счет.