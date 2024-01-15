Пенсионерка погибла при наезде высокоскоростного поезда в Ленобласти
Высокоскоростной поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, сбил пенсионерку в районе Тосно. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Инцидент произошел на станции Трубников бор. По данным телеканала «78», 72-летняя женщина переходила железнодорожные пути на красный свет. Машинист поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Задержки поездов не произошло.
13 января поезд, следовавший из Можайска в Дмитров, насмерть сбил двух мужчин на станции Дегунино в Москве. Потерпевшие находились вне зоны пешеходного перехода.