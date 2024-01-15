Житель Самарской области отдал мошенникам 1,3 млн рублей
В Самарской области проводится проверка по факту мошенничества в отношении жителя Приволжского района. Мужчина лишился 1,3 млн рублей.
По словам потерпевшего, ему через мессенджер поступило предложение от человека, который представился сотрудником финансовой организации. Собеседник обещал высокий доход от ставок в букмекерской компании. Незнакомец утверждал, что поможет сделать «правильные» ставки, пишет НИА «Самара».
Потерпевший доверился собеседнику и перевел мошеннику 1,3 млн рублей. После этого мужчина обратился в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
В Липецкой области злоумышленники обманули 36-летнюю женщину под предлогом получения доходов от инвестиций. Потерпевшая перечислила на посторонние счета 1,1 млн рублей.