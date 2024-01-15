Работу общественного транспорта продлят в Ульяновске в Крещение

Во время празднования Крещения в Ульяновске продлят работу общественного транспорта. Об этом сообщает Ulpravda.ru со ссылкой на администрацию города.

Для прихожан храма в селе Арском будет организован отдельный рейс автобуса № 66. В 21:30 транспорт отправится от остановки «Центробанк», обратно — после завершения ночной службы. Кроме того, около 2:00 19 января от храма Николая Чудотворца на проспекте Авиастроителей отправятся два автобуса № 42.

С 23:00 18 января до 2:00 19 января будет курсировать автобус № 96 «Улица Репина — поселок Плодовый» с интервалом 20 минут. Транспортом можно воспользоваться, чтобы добраться до купели на пруду поселка Белый Ключ.

Безопасность на крещенских купаниях в городе будут обеспечивать 276 человек, в том числе до 60 народных дружинников. Они будут предупреждать неконтролируемый выход граждан на лед и скопление граждан на опасных участках водоемов. Купели расположатся на Свияге в районах автомеханического техникума, УлГУ и около дома № 37 по улице Шолмова. На Волге купель подготовят вблизи кафе «Роза ветров». Кроме того, иордани организуют на прудах в поселках Белый Улюч и Анненково, в деревне Погребы и селе Арское.