Купель для крещенских купаний обустроят на реке Лене в Якутске
Традиционные крещенские купания пройдут в Якутске 18 и 19 января в городской протоке реки Лены. Специальная купель будет обустроена на территории Зеленого луга, сообщает пресс-служба Якутской епархии в понедельник, 15 января.
В расчистке снега на площадке купели и обустройстве подъездных путей задействованы работники предприятия «Якудорстрой». Они уже уплотнили снег холодной водой, грейдировали подъездные пути и произвели ямочный ремонт дорог. Сегодня подрядчик приступил к установке ледяных скульптур, пишет ИА SakhaNews.
18 января купель освятит архиепископ Якутский и Ленский Роман. После все желающие смогут окунуться в воду. На месте будут оборудованы специальные палатки для временного обогрева и переодевания. Во время купания будут дежурить медики, сотрудники МЧС, полицейские и представители других служб.
Как отмечает ИА YakutiaMedia, 18 января с 12:30 до 22:00 и 19 января с 08:00 до 22:00 с площади Марата (район Вечного огня) до Зеленого луга будут курсировать пассажирские автобусы. Стоимость проезда составит 40 рублей наличными.
В 2024 году торжество, прославляющее крещение Иисуса Христа в реке Иордан, приходится на пятницу. «Известия» рассказали читателям об истории и традициях знаменательного дня.