Производство автомобилей в РФ в 2023 году выросло на 16%
Производство автомобилей в РФ в 2023 году выросло на 16%, до более 720 тыс. единиц, заявил 15 января вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Производство в прошлом году выросло на 16%, с конвейера у нас в стране сошло свыше 720 тыс. машин разных сегментов», — рассказал он в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
По его словам, продажи новых автомобилей в РФ составили 1,3 млн единиц. Российский авторынок в 2023 году вырос более чем на 50%, подытожил Мантуров.
Ранее, 25 декабря, Мантуров заявил, что российский автопром получил второй шанс, которым точно воспользуется. По его словам, речь идет о совместном производстве с китайскими партнерами.
До этого, 7 декабря, президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал «Известиям» о планах компании увеличить объем экспорта автомобилей до 100 тыс. единиц в год. Он добавил, что в России импорт автомобилей приближается к паритету с высоколокализованными автомобилями, произведенными в стране, в связи с чем необходимо принимать защитные меры.