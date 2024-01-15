Пристрой к школе возведут за 491,5 млн рублей в Липецкой области
В Липецкой области назвали подрядчика, который займется возведением пристроя к школе № 1 в селе Измалково. Стоимость контракта составит 491,5 млн рублей.
Строительство будет вестись в один этап за счет федерального и областного бюджетов. Согласно проекту, пристройка будет разделена на два блока. Первый блок рассчитан на 250 учеников. На первом этаже в нем расположатся пищеблок, медицинский блок, санузлы и кабинет психолога. На втором этаже организуют кабинеты биологии, иностранного языка, химии, физики, а также танцевальный зал, ТВ-студию и кинопроекционную. На третьем этаже расположатся кабинеты ОБЖ, ИЗО и музыки, а также информационно-библиотечный центр. Об этом сообщает ИА «Абирег».
Во втором блоке будет организован спортзал с наземным переходом к школе с вспомогательными помещениями и душевой.
Контракт находится на стадии подписания с подрядчиком. Победителем торгов стала компания «Юни-Строй», которая предложила исполнить работы по начальной стоимости.