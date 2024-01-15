Дистанционное обучение ввели в школе в Брянске из-за коммунальной аварии
В Брянске ученики школы № 51 перешли на дистанционное обучение в связи с коммунальной аварией. В здании прорвало систему отопления.
Авария произошла между вторым и третьим этажами здания в выходные. На место была направлена аварийная бригада, специалисты отключили электричество в одном крыле на втором этаже во избежание короткого замыкания. Ликвидировать прорыв удалось поздно вечером 14 января, пишет NASHBRYANSK.RU.
Подача горячей воды и отопление в школе восстановлены. До конца суток 15 января в здании будут работать тепловые пушки для просушивания пола и потолков.
Образовательный процесс планируют возобновить 16 января.