В Кремле прокомментировали визит главы МИД Северной Кореи в РФ

Москва ожидает плодотворных переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, заявил 15 января журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В первую очередь Северная Корея — это наш сосед, наш ближайший сосед, партнер, с которым мы развиваем отношения. Визит проходит по договоренностям на космодроме Восточный. Диалог на всех уровнях будет продолжаться с КНДР. Мы ожидаем плодотворных переговоров», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что у Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Пхеньян.

«Мы надеемся, что такой визит состоится, сроки будут согласованы по дипканалам. Встречу двух министров мы не исключаем, будем вас информировать», — заключил Песков.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что Цой Сон Хи посетит Россию 15–17 января.

В октябре глава российского МИДа Сергей Лавров прибыл с визитом в КНДР. Там он провел встречу со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи.

До этого, в сентябре, Лавров отмечал, что Россия будет развивать с Северной Кореей равноправное справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совета Безопасности ООН.

С 12 по 17 сентября Россию посетил с официальным визитом глава КНДР Ким Чен Ын. В ходе визита глава КНДР 13 сентября встретился с Путиным на космодроме Восточный. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений. Президент РФ отметил, что встреча прошла очень продуктивно, состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе.