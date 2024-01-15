Три человека погибли при пожаре в частном доме в Пензенской области
Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Пензенской области. По факту трагедии возбуждено уголовно дело.
Возгорание произошло днем 14 января в селе Чемодановка. Огонь охватил частный дом на улице Кузнецова. В ходе тушения были обнаружены тела 73-летней женщину и ее внуков в возрасте семи и 18 лет. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».
Один ребенок пострадал и находится в больнице.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли предметы, необходимые для расследования. Причины пожара устанавливаются.
В Брянской области 14 января частный дом загорелся в городе Унеча. В результате происшествия погибли двое мужчин и женщина.