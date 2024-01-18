19 ноября — Крещение Господне: история и значение праздника

Православные верующие 19 января отмечают Крещение Господне, или Святое Богоявление. Этот день связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. В 2024 году дата приходится на пятницу. Об истории, значении и связанных с праздником традициях читайте в материале «Известий».

Крещение Господне – 2024: как появился праздник

Согласно Евангелию, после странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан, в водах которой иудеи совершали религиозные омовения. Здесь он и крестил Сына Божьего Иисуса.

После совершения обряда «отверзлись» небеса и на Христа снизошел Святой Дух в виде голубя. И все присутствующие услышали голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так появилось второе название праздника — Богоявление.

Почему торжество отмечается именно 19 января, «Известиям» рассказал священник храма святителя Петра митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

«Точная дата Крещения Господня нам неизвестна. Но если внимательно почитать первые главы Евангелие от Иоанна и сопоставить все описанные там события, то можно примерно установить, что Иисус Христос принял Крещение 6 января по старому летоисчислению (19 января по новому стилю) в возрасте 30 лет. После этого он удалился в пустыню, где постился 40 дней в преддверии Пасхи. Начиная с IV века церковь установила празднования на этот день. И сегодня весь христианский мир празднует Крещение Господне в эту дату», — сказал собеседник издания.

Крещением Господь упразднил существовавшие прежде иудейские ветхозаветные обряды. Теперь жизнь христианина начинается именно с этого таинства, уточнил священник.

Крещение Господне – 2024: традиции

Накануне, в Крещенский сочельник, православные соблюдают строгий пост, употребляя в пищу только сочиво (сочевник) — традиционное постное блюдо из крупы, меда, изюма и сухофруктов.

В церквях и храмах в преддверии торжества проходит всенощное бдение. А после литургии наступает Великое водоосвящение. Они проводятся в одно время — в ночь на 19 января. Трапезничать же можно только под утро, когда совершено первое причащение крещенской водой.

В день праздника многие верующие окунаются в прорубь. Традиция крещенских купаний олицетворяет воспоминание о том, как Христос своим омовением освятил иорданские воды, и символизирует очищение от грехов.

Между тем, как отметил в беседе с «Известиями» Николай Савченко, соблюдение такой традиции, как купание в проруби, вовсе не обязательно и, более того, может быть опасно. Прежде чем следовать ей, служитель церкви призвал соизмерять благочестивые намерения с состоянием своего здоровья.

Обязательным в Крещение Церковь считает только посещение богослужения. Также важно участие верующих в освящении воды и в молитве.

Крещение Господне – 2024: что можно и нельзя делать

На праздник приходится окончание поста Крещенского сочельника, который длится с вечера 17 января до окончания молебна 19 января.

В этот день нельзя ссориться, ругаться, допускать неблагочестивые мысли и отказывать в просьбе попить воды. Запрещено заниматься уборкой и стиркой.

Освященную в храме воду возбраняется использовать для бытовых нужд, например мытья посуды. Хранить ее следует в доме, желательно возле икон.

Существует примета, что не только вода, но и снег в этот день обладает целительной силой. Поэтому им можно растереть лицо и руки, чтобы придать коже сияющий вид и укрепить здоровье. В деревнях часто кидают снег в колодцы и подмешивают в корм домашнему скоту и птице.

Крещение Господне – 2024: народные приметы

С праздником в народе связано немало примет. По погоде на Крещение определяли, какими будут предстоящие месяцы. Так, если в ночь на 19 января ясно и морозно — лето будет сухим и жарким. Если на дворе почти нет снега — большого урожая осенью не жди. А если днем падает снег, то в текущем году будет много хлеба и достатка.

Ранее «Известия» рассказали о другом важном православном празднике января — Обрезании Господне.