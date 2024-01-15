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СМИ раскрыли детали подложного заявления о банкротстве СПБ Биржи

РБК: в подлоге о банкротстве СПБ Биржи говорится о ее долгах на 435 млн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В поддельном заявлении о банкротстве ПАО «СПБ Биржа» говорилось о наличии у площадки задолженности перед банками на общую сумму 435 млн рублей. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает РБК.

В частности, в документе сообщалось о «просроченной задолженности» биржи перед Сбербанком и ВТБ, что и стало основанием для просьбы о признании площадки несостоятельной. Также в заявлении утверждалось, что из-за санкций биржа не сможет исполнять свои обязательства.

«Два источника, близких к разбирательству по поводу этого заявления, подтвердили подлинность документа. Сама биржа подчеркивает, что не имеет таких долгов, а «подпись и печать [в заявлении] были скомпрометированы», — сообщает РБК.

«Известия» направили запрос в СПБ Биржу, на момент публикации комментарий от площадки не поступил.

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27 ноября СМИ обратили внимание на то, что в базе арбитражных дел появилась информация о банкротстве СПБ Биржи. В пресс-службе торговой площадки сообщили «Известиям», что она не подавала соответствующие документы. В тот же день стало известно, что Арбитражный суд Москвы, рассмотрев заявление о признании биржи банкротом, вернул его в связи с тем, что «заявителем не соблюден досудебный порядок».

Позднее, 30 ноября, глава площадки Евгений Сердюков сообщил, что ПАО «СПБ Биржа» не намерено проводить ликвидацию или процесс банкротства и будет развиваться и проводить торги в российских рублях.

Ранее, 2 ноября, США расширили санкционный список, связанный с РФ. Новые ограничения направлены также против нескольких крупных российских банков и компаний, в том числе против СПБ Биржи. 7 ноября заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что американские санкции против этой торговой площадки демонстрируют опасность инвестиций российских граждан в иностранные ценные бумаги.

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