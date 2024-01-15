Пристав найден мертвым возле здания суда в Санкт-Петербурге
Судебный пристав найден мертвым в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сообщил 15 января телеканал «78».
Тело было найдено возле здания Василеостровского районного суда. Рядом с мужчиной лежало табельное оружие. На месте работают экстренные службы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее, 7 января, журналиста Александра Рыбина нашли мертвым вблизи автостоянки, расположенной в Красносулинском районе Ростовской области. Признаков криминальной смерти не обнаружили. Причина смерти устанавливается.