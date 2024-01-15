Чем известен умерший в 38 лет каскадер Александр Захаренков
Ушел из жизни каскадер Александр Захаренков, участвовавший в нескольких десятках российских фильмов. Причиной смерти 38-летнего кинодеятеля стал инсульт. «Известия» напоминают читателям, в каких проектах участвовал Захаренков, и раскрывают подробности его биографии.
Александр Захаренков — биография, фильмы
Будущий каскадер родился в Феодосии 16 августа 1985 года. Карьера Захаренкова началась в 2008 году с участия в сериале «Боец. Рождение легенды». После этого артисту начали поступать новые и новые предложения, и его фильмография пополнилась такими картинами, как «Я покажу тебе Москву», «Объект 111», «Новая жизнь сыщика Гурова», «Одиссея сыщика Гурова», «Котовский», «СОБР», «Огуречная любовь», «Луч на повороте», «Спасти императора» и другие. Захаренкова пригласили и в Гильдию каскадеров Союза кинематографистов России.
В 2014 году он снялся в спортивной драме «Чемпионы». Артист исполнил эпизодическую роль, а его коллегами по сцене стали Алексей Чадов, Светлана Ходченкова, Татьяна Арнтгольц, Андрей Смоляков и другие.
Одна из последних работ каскадера — российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» (2019) режиссера Олега Степченко. Главные роли в фильме исполнили Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Павел Воля, Анна Чурина, Александр Робак.
Александр Захаренков — смерть
Артист скончался 12 января 2024 года. Причиной смерти стал отек головного мозга, вызванный инсультом. В Гильдии каскадеров уточнили, что Захаренков не жаловался на проблемы со здоровьем и проблема не была выявлена своевременно.