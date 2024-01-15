ВСУ сообщили о гибели летчика-снайпера генерала Станислава Павловича
На Украине погиб один из самых опытных пилотов украинской армии генерал Станислав Павлович. Об этом сообщило Воздушное командование «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Сегодня мы попрощались и почтили память наших покойных военных. Летчик-снайпер, командующий воздушным командованием «Запад» ВВС Украины в 2008-2013 годах генерал-лейтенант Станислав Павлович», — сказано в сообщении от 13 января.
Как отмечается, 65-летний военный летал практически до самой смерти. В последние годы управлял фронтовым бомбардировщиком Су-24.
Причина его смерти не уточняется.
Ранее, в ноябре, российские военные уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Максима Гацанюка. Смертельное ранение он получил в Запорожской области, ему было 39 лет.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.