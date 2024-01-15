Депортированный из Латвии российский пенсионер назвал действия Риги геноцидом

Власти Латвии устроили «настоящий геноцид» в отношении пожилых россиян, проживающих на территории страны. Об этом 15 января заявил в разговоре с «РИА Новости» депортированный из страны 82-летний пенсионер Борис Катков.

«Геноцид настоящий. Почему? Потому что кто не сдал экзамены — лишили медицины и закрыли счета. Пенсии лишили. Все, не на что существовать», — сказал он.

Катков рассказал, что в Риге он возглавлял ассоциацию помощи российским гражданам. В организацию приходило множество пожилых людей, которых после экзамена на знание языка заставляли отвечать на вопросы про отношение к Крыму или к различным политическим ситуациям. Если ответить неправильно, то можно не сдавать экзамен, поскольку сразу подлежишь депортации, уточнил он.

«Как уехать, когда у них дети, внуки? Как у меня семья — дети, внуки, правнуки. Ничего, никакой реакции этих европейских политиков», — подчеркнул Катков.

По его словам, подобные условия, создаваемые латвийскими властями, направлены на то, чтобы создать невыносимые условия для жизни в стране и вынудить людей уехать самим.

Катков прибыл в Калининград 13 января. Перед этим его встретили на границе Псковской области. В России мужчину поприветствовал губернатор региона Михаил Ведерников, который пообещал сделать всё возможное, чтобы пенсионер чувствовал себя как дома.

Сам Катков рассказал «Известиям», что Латвия поддается внешнему влиянию и сталкивает между собой людей, а сами латыши не хотят конфликта. Он также сказал, что нынешняя ситуация в республике заставляет его переживать за всех людей, которые окружали его все годы жизни в республике.

Ранее, 10 января, временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков заявил, что ситуация с соблюдением прав россиян, которые в настоящее время проживают в стране, обстоит крайне остро. По его словам, местная миграционная служба уже начала аннулировать постоянные виды на жительство (ВНЖ) у россиян, не успевших вовремя выполнить требования нового закона.

До этого, 4 января, управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщило, что депортация из страны грозит 1167 россиянам, почти 800 из которых старше 60 лет. По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации будет «сложным и обременительным».

28 декабря Зыков сообщил в интервью «Известиям», что российское посольство в стране продолжает получать бесчисленное множество обращений от россиян с жалобами на неправомерные действия местных властей. Период, когда проживающие в Латвии россияне могли подать документы на ВНЖ, чтобы продолжить легальное проживание в стране, закончился 18 декабря.