Реклама
Прямой эфир
Общество
Рейс из Санкт-Петербурга в Дубай задержали более чем на 30 часов
Мир
Маск выразил доверие кандидату в президенты США Рамасвами
Происшествия
В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет ТРК «Точка-У» над Курской областью
Армия
Военные ВС РФ уничтожили БМП противника из ПТРК «Корнет» с дистанции 7,8 тыс. м
Мир
В Британии задержали шесть желавших сорвать открытие Лондонской биржи человек
Мир
Эсминец США сбил выпущенную с территории Йемена ракету над Красным морем
Мир
Журналист Ковалик заявил об ослаблении влияния США над НАТО и Европой
Армия
«Известия» побывали в добровольческих соединениях Артемовска и Соледара
Мир
Генерал НАТО предсказал три сценария развития конфликта на Украине
Общество
Задержанный на 30 часов рейс Петербург — Дубай перенесли еще на сутки
Мир
Политологи Колташов и Кошкин назвали «формулу мира» Зеленского фарсом
Происшествия
Горняк пропал из-за прорыва грунтовых вод на шахте «Заполярная» в Воркуте
Мир
В бундестаге заявили о поиске Зеленским новых источников помощи для Украины
Общество
Один рабочий погиб при частичном затоплении шахты «Заполярная» в Воркуте
Мир
В Турции заявили о готовности Анкары выдержать давление по санкциям против РФ

В Чечне задержали подозреваемого в убийстве на глазах ребенка мужчину

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники МВД по Шелковскому району Чеченской Республики задержали подозреваемого в произошедшем накануне убийстве мужчины в станице Воскресеновской. Об этом 15 января в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«30-летний преступник скрывался в лесном массиве, но был отслежен благодаря профессиональным действиям МВД по Чеченской Республике и задержан», — говорится в сообщении.

Кадыров похвалил главу МВД по Чечне Аслана Ирасханова и весь штат правоохранительным органов республики за высокий профессионализм в выполнении обязанностей.

В отношении задержанного Следственным управлением СК России возбуждено дело по ч.1 ст. 105 УК РФ.

По данным СК по республике, убийство произошло днем 14 января. Подозреваемый на камеру несколько раз ударил ножом 54-летнего мужчину во дворе частного дома. При этом, как уточняется, все произошло на глазах у маленького ребенка.

Из военных в киллеры: задержаны участники банды, основанной силовиками
Их подозревают в причастности к убийству советника министра

Ранее, 12 января, в Дагестане полиция задержала двоих мужчин, которые ночью проникли в дом пожилых супругов, избили и ограбили их на сумму около 2,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя (п.п. б, в ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024