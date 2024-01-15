В Чечне задержали подозреваемого в убийстве на глазах ребенка мужчину
Сотрудники МВД по Шелковскому району Чеченской Республики задержали подозреваемого в произошедшем накануне убийстве мужчины в станице Воскресеновской. Об этом 15 января в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«30-летний преступник скрывался в лесном массиве, но был отслежен благодаря профессиональным действиям МВД по Чеченской Республике и задержан», — говорится в сообщении.
Кадыров похвалил главу МВД по Чечне Аслана Ирасханова и весь штат правоохранительным органов республики за высокий профессионализм в выполнении обязанностей.
В отношении задержанного Следственным управлением СК России возбуждено дело по ч.1 ст. 105 УК РФ.
По данным СК по республике, убийство произошло днем 14 января. Подозреваемый на камеру несколько раз ударил ножом 54-летнего мужчину во дворе частного дома. При этом, как уточняется, все произошло на глазах у маленького ребенка.
Ранее, 12 января, в Дагестане полиция задержала двоих мужчин, которые ночью проникли в дом пожилых супругов, избили и ограбили их на сумму около 2,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя (п.п. б, в ч. 4 ст. 162 УК РФ).