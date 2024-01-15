Установлен подозреваемый в убийстве женщины в Москве
Правоохранительными органами была установлена личность подозреваемого в убийстве 42-летней женщины, чье тело было найдено в строительном мешке возле одного из домов в Москве. Об этом 15 января сообщил источник «Известий».
Как уточняется, 10 января он улетел в Узбекистан из аэропорта Внуково.
Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено на 16-й Парковой улице 12 января. В тот же день Следственным комитетом (СК) России было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.
По некоторым данным, перед смертью женщина отправилась на свидание с новым знакомым.
Родственница погибшей Екатерина Дубова рассказала «Известиям», что женщина приехала в Москву в гости к дочери. У убитой остались две дочери, которым 18 лет и 21 год.