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В бундестаге заявили о поиске Зеленским новых источников помощи для Украины

Депутат бундестага Науйок: Зеленский ищет, где бы еще что-нибудь взять
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Фото: Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge
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США всё больше отходят от оказания помощи Киеву, а президент Украины Владимир Зеленский ищет новые источники помощи для страны. Об этом в интервью Deutschland Kurier, опубликованном на YouTube, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Эдгар Науйок.

«Американцы в конечном счете выходят из истории. Зеленский смотрит, где можно взять что-нибудь еще», — сказал он.

При этом Германия, по его словам, быстро подменяет США в вопросе оказания помощи Украине, увеличивая бюджет на военную помощь Киеву с €4 млрд до €8 млрд. Науйок подчеркнул, что в какой-то момент ФРГ самой понадобится помощь, и добавил, что страна уже опустилась в индексе развития с 8-го на 26-е место.

Помимо этого депутат прокомментировал протесты немецких фермеров, заявив, что «у крестьян больше нет вил», но есть тракторы, что хорошо, поскольку «в какой-то момент нужно подвести черту».

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9 января немецкий журнал Focus сообщил, что Берлин вскоре может понести наибольшие потери в конфликте на Украине после самого Киева. Так, ФРГ среди прочего уже лишилась долгосрочных и надежных поставок недорогого газа из России, а также потеряла восточноевропейский рынок.

До этого, 7 января, газета Bild со ссылкой на данные опроса социологического института Insa писала, что почти две трети немцев заявили о желании отставки канцлера ФРГ Олафа Шольца и хотели бы, чтобы он передал свой пост нынешнему министру обороны Борису Писториусу.

Полковник армии ФРГ Ральф Тиле 26 декабря рассказал, что материально-техническое состояние Вооруженных сил Германии ухудшилось за последние два года. По его мнению, в начале спецоперации России на Украине запасы бундесвера были небольшими, теперь же они «пустые».

Итальянская газета La Repubblica в тот же день написала, что Германия погрязла в хроническом кризисе правительства и есть вероятность, что в 2024 году Шольц будет вынужден покинуть пост.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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