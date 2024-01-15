В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет «Точка-У» над Курской областью
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- В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет «Точка-У» над Курской областью
В ночь на 15 января силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинские ракеты «Точка-У» над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет ТРК «Точка-У». Дежурными средствами ПВО три ракеты ТРК «Точка-У» были уничтожены над Курской областью», — сказано в сообщении ведомства.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Ранее в этот день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о трех сбитых ракетах ВСУ над территорией Фатежского района.
Днем ранее, 14 января, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атаку на поселок Теткино в Курской области. Один человек получил осколочное ранение средней тяжести, сообщил губернатор региона.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.