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Сюжет:

Маск выразил доверие кандидату в президенты США Рамасвами

Маск высказался в поддержку кандидата-республиканца Вивека Рамасвами
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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Американский предприниматель, владелец Space X, Tesla, соцсети X Илон Маск 14 января ответил на вопрос о доверии кандидату в президенты США республиканцу Вивеку Рамасвами.

Пользователь в соцсети X с ником TaraBull спросила над фото Рамасвами, доверяет ли ему Маск.

«Да», — в свойственной ему лаконичной манере ответил предприниматель.

Рамасвами не преминул сделать репост этой переписки на свою страницу.

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Республиканец Вивек Рамасвами известен радикальными заявлениями-обещаниями после своего избрания на пост. В январе он пообещал вывести США из НАТО и упразднить ФБР. В декабре 2023-го говорил о необходимости гарантий России того, что Украина не станет членом НАТО и отсутствии на Украине признаков демократии.

Однако аналитики уверены, что у Рамасвами мало шансов лично распорядиться будущим США, так как в опросах он занимает четвертое место среди претендентов-республиканцев и вряд ли победит на праймериз. Однако предполагается, что он может войти в состав сформированной республиканцами администрации, особенно при победе Трампа, писала Politico.

Предприниматель Илон Маск активно подключился к предвыборной кампании с конца лета. К примеру, 17 августа Маск опубликовал в аккаунте соцсети X интервью Рамасвами с Такером Карлсоном, назвав того «очень многообещающим кандидатом». В июле Рамасвами участвовал в виртуальной дискуссии с Маском, который назвал себя умеренным избирателем.

26 августа Вивек Рамасвами заявил, что в новой администрации президента США должны работать люди «с чистым, ясным взглядом» и предложил Маску должность советника в его администрации.

1 сентября Маск привлек внимание к своему аккаунту в соцсети, выразив согласие с утверждением американского писателя Майкла Шелленбергера о том, что президент США Джо Байден разрушает легитимность демократической системы страны.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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