В Белгороде установили более 20 остановок из бетонных конструкций

В Белгороде завершили установку 22 остановок из бетонных конструкций. Об этом в понедельник, 15 января, сообщил в глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«За прошедшие дни установили в Белгороде 22 остановки из бетонных конструкций, 21 обложили песком. Начали устанавливать модульные конструкции, о которых я уже сказал, испытали в субботу. Их установили три. Немножко нужно время на изготовление. Планируем, что с сегодняшнего дня порядка десяти плюсом модульных конструкций будем устанавливать», — говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.

Гладков добавил, что планируется установить более 400 остановок из железобетона, из песка и из модульных конструкций.

Также глава региона отметил, что в конце 2023 года в четырех муниципалитетах на средства областного бюджета докупили дополнительное оборудование системы оповещения. Их планируют испытать 16 января, поэтому губернатор попросил жителей ожидать объявления и не пугаться.

13 января сообщалось об обстреле Мокрой Орловки дронами-камикадзе ВСУ. Были повреждены три машины, одна из которых сгорела. Одним из двух пострадавших был водитель автомобиля.

Накануне, 12 января, российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.