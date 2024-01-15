Глава Николаевской ВАО заявил об отсутствии права у уклониста «жить полной жизнью»

Уклоняющиеся от мобилизации украинцы не имеют права «жить полноценной жизнью» и должны отсиживаться дома. Об этом 14 января в интервью телеканалу «Мы-Украина» заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Если ты уклоняющийся — ты не имеешь права жить полной жизнью и «кайфовать», сиди дома. Бывают разные обстоятельства — ты боишься или не хочешь. Но ты должен иметь ограничения, ведь ты не выполняешь то, что выполняют другие», — подчеркнул он.

Так Ким прокомментировал возможную «охоту на уклоняющихся» в Николаевской области сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК).

Ранее, 14 января, командир пятой отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Тарасенко заявил, что украинская армия столкнулась с критической ситуацией из-за личного состава. По его словам, службу проходят в основном мужчины старшего возраста с заболеваниями, чей средний возраст составляет 40 лет.

До этого, 10 января, стало известно о начале облав в целях мобилизации мужчин в подконтрольном киевским властям городе Запорожье. Тогда же Госпогранслужба Украины сообщила, что с февраля 2022 года не менее 19 мужчин, пытавшихся сбежать от украинской мобилизации, утонули в реке Тиса на границе с Румынией.

3 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни в стране не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, однако у Киева «нет выбора», поэтому мобилизация будет продолжена в любом случае.

25 декабря украинский кабинет министров внес в парламент государства новый законопроект о мобилизации в стране. Предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Также предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.