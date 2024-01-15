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Военные ВС РФ уничтожили БМП противника из ПТРК «Корнет» с дистанции 7,8 тыс. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Костромские десантники уничтожили БМП Вооруженных сил Украины (ВСУ) из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» на артемовском направлении с рекордной дистанции в 7,8 тыс. м. Минобороны РФ 15 января показало фрагмент боевой работы противотанкистов.

Подразделения военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили колонну из двух боевых бронированных машин ВСУ, выдвигавшихся в сторону оборонительных позиций российских военных для проведения ротации.

Их координаты оперативно передали на пункт управления и для уничтожения колонны техники было принято решение задействовать расчет ПТРК «Корнет» гвардейского Костромского артиллерийского полка ВДВ.

Точным пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» из укрытия, с рекордной до цели дистанции в 7,8 тыс. м, десантники уничтожили боевую машину пехоты украинских формирований с экипажем внутри. Вторую БМП, в последствии, поразили расчеты артиллерии ВДВ.

«Наша цель — это уничтожение техники противника, также мы уничтожаем скопления пехоты, наблюдательные пункты, снайперские лежки неприятеля. Какие дадут цели, по тем и работаем. У нас на пусковых установках теперь есть тепловизоры и в зависимости от ракет мы можем стрелять на дальность и до 10 км днем и ночью. Не даем врагу ни передвигаться, ни ротироваться — работаем и работаем. <...> Раньше я работал с другими противотанковыми комплексами, но этот превосходит их во всем. Зверь! Лучшее, что у меня было», — рассказал об орудии и работе с ним заместитель командира противотанкового взвода с позывным Зевс.

После завершения боевой работы расчеты артиллерии и ПТРК «Корнет» оперативно сменили позиции и продолжили выполнять боевую задачу.

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14 января корреспондент «Известий» Даниил Левин побывал в расположении танкового подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) и показал обстановку в нем. Военные отметили, что обстановка на передовой всё время меняется из-за противоречивых действий противника.

10 января Минобороны показала, как расчет ПТРК «Корнет» российских десантников из состава Южной группировки войск пуском управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ западного производства под Артемовском. В ходе выполнения боевых задач российские десантники при помощи приборов наблюдения с тепловизором засекли колонну ВСУ из двух боевых бронированных машин (ББМ) западного производства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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