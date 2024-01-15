Лор-врач рассказал о причинах храпа и способах от него избавиться
Громкие хриплые звуки, издаваемые во сне, которые привычно называть храпом, говорят о том, что мозг недостаточно снабжается кислородом, рассказал 15 января лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
«Когда человек храпит, его головной мозг не вентилируется, потому что вентиляция головного мозга осуществляется при дыхании через нос. А когда человек храпит, идет горловое дыхание. То есть мозг того, кто храпит, страдает», — объяснил он в интервью радио Sputnik.
Зайцев добавил, что после такого сна человек может просыпаться утомленным и разбитым, из-за храпа нарушаются обменные процессы, прибавляется вес, повышается артериальное давление. В результате возникают колоссальные риски инфаркта и инсульта.
По словам врача, среди причин храпа может быть отек слизистой оболочки полости носа, разрастание носовых раковин, искривленная перегородка носа, полипы в полости носа, неправильный образ жизни с вечерними перееданиями.
«С храпом нужно приходить не к врачу-сомнологу, а к лор-врачу. Лор-врач осмотрит, оценит степень выраженности проблемы, выяснит, что этому способствует — искривленная перегородка носа, носовые раковины, носоглотка, синусит, полипы или избыточный вес. И даст рекомендации. Там, где надо, проводится хирургическая операция», — сказал доктор Зайцев.
По его словам, где возможно, оказывается амбулаторная помощь. Порой нужно промыть пазухи, полость носа и носоглотку, снять воспаление и отек, чтобы носовое дыхание стало полноценным.
13 ноября 2023 года портал Medicalxpress сообщили, что ученые из европейского фонда Lung считают остановку дыхания во время сна (когда храпящий человек перестает дышать, а потом снова начинает храпеть) может свидетельствовать о развитии раковой опухоли. При этом женщины относятся к группе риска больше, чем мужчины.
17 марта врач-сомнолог, врач-невролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Руслан Исаев рассказал «Известиям», что жалобы на храп, паузы в дыхании, трудности с засыпанием и поддержанием сна, а также сочетание этих симптомов могут быть связаны с развитием инсульта.