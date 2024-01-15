Реклама
Прямой эфир
Армия
В Москве военнослужащих наградили за подбитые в зоне СВО иностранные танки
Мир
Две электроподстанции в Сирии выведены из строя авиаударами Турции
Мир
Акции протестов начались в Гватемале из-за задержки инаугурации президента
Интернет и технологии
В России создали виртуального специалиста-дерматолога
Общество
Ветеран финской и Великой Отечественной войн Тагир Тагиров скончался в Дагестане
Общество
Синоптики пообещали москвичам снег и до –3 градусов в понедельник
Мир
В США при падении воздушного шара четыре человека погибли и один пострадал
Экономика
Импортеры электроники в РФ отказались от ее закупок за доллары и евро
Мир
МИД напомнил, что РФ не откажется от своих принципов ради переговоров с Украиной
Мир
Иракские группировки сообщили об атаке на базы США в Сирии и Ираке
Политика
Госдума готова закрыть доступ к исследованиям в РФ иностранным аналитикам
Мир
Во владельца бензоколонки в Афинах выстрелили 97 раз
Мир
В Белом доме заявили о нежелании конфликта с хуситами
Мир
Глава МИД Франции назвал 2024 год критически важным для Европы
Происшествия
Поезд «Ласточка» сломался на пути из Великого Новгорода в Санкт-Петербург

Лор-врач рассказал о причинах храпа и способах от него избавиться

Лор-врач Зайцев: с храпом нужно приходить не к врачу-сомнологу, а к лор-врачу
0
Фото: Unsplash
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Громкие хриплые звуки, издаваемые во сне, которые привычно называть храпом, говорят о том, что мозг недостаточно снабжается кислородом, рассказал 15 января лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Когда человек храпит, его головной мозг не вентилируется, потому что вентиляция головного мозга осуществляется при дыхании через нос. А когда человек храпит, идет горловое дыхание. То есть мозг того, кто храпит, страдает», — объяснил он в интервью радио Sputnik.

Зайцев добавил, что после такого сна человек может просыпаться утомленным и разбитым, из-за храпа нарушаются обменные процессы, прибавляется вес, повышается артериальное давление. В результате возникают колоссальные риски инфаркта и инсульта.

По словам врача, среди причин храпа может быть отек слизистой оболочки полости носа, разрастание носовых раковин, искривленная перегородка носа, полипы в полости носа, неправильный образ жизни с вечерними перееданиями.

«С храпом нужно приходить не к врачу-сомнологу, а к лор-врачу. Лор-врач осмотрит, оценит степень выраженности проблемы, выяснит, что этому способствует — искривленная перегородка носа, носовые раковины, носоглотка, синусит, полипы или избыточный вес. И даст рекомендации. Там, где надо, проводится хирургическая операция», — сказал доктор Зайцев.

По его словам, где возможно, оказывается амбулаторная помощь. Порой нужно промыть пазухи, полость носа и носоглотку, снять воспаление и отек, чтобы носовое дыхание стало полноценным.

Ночная серенада: чем храп опасен для здоровья
Ученые рассказали, как избавиться от ронхопатии

13 ноября 2023 года портал Medicalxpress сообщили, что ученые из европейского фонда Lung считают остановку дыхания во время сна (когда храпящий человек перестает дышать, а потом снова начинает храпеть) может свидетельствовать о развитии раковой опухоли. При этом женщины относятся к группе риска больше, чем мужчины.

17 марта врач-сомнолог, врач-невролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Руслан Исаев рассказал «Известиям», что жалобы на храп, паузы в дыхании, трудности с засыпанием и поддержанием сна, а также сочетание этих симптомов могут быть связаны с развитием инсульта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024