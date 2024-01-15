Летевший в Салехард самолет вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности
Самолет авиакомпании «Ямал», который летел в Салехард из Горно-Алтайска, вынужденно сел в Новосибирске. Об этом в понедельник, 15 января, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«По предварительной информации, вчера около полуночи местного времени воздушное судно Bombardier CRJ200LR авиакомпании «Ямал» <…> в связи с технической неисправностью совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что на борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. До выяснения обстоятельств судно отстранили от эксплуатации.
Инцидент находится на контроле Новосибирской транспортной прокуратуры.
6 января самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва – Волгоград, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары из-за непогоды. На борту находились 130 пассажиров и члены экипажа.