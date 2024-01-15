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ABC сообщил о решении Австралии утилизировать ранее обещанные Украине вертолеты

ABC News: Австралия отправит списанные вертолеты на свалку вместо передачи Киеву
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Фото: Global Look Press/Daniel Meissner
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Австралия решила утилизировать списанные вертолеты MRH-90 Taipan, которые ранее запрашивала себе Украина. Об этом 14 января сообщил телеканал ABC News.

«Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с их безопасностью и эксплуатацией», — передает издание.

Уточняется, что вертолеты должны были быть в эксплуатации до 2037 года, однако в связи с участившимися случаями крушений со смертельным исходом австралийская армия списала их в сентябре прошлого года, а позже приняла решение утилизировать вместо того, чтобы передать киевскому режиму.

При этом украинская сторона выразила недовольство подобным решением. Посол страны в Австралии Василий Мирошниченко выразил надежду, что техника еще может достаться Киеву.

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Ранее, 11 января, президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о готовности осуществить с США обмен старой российской техники на новую американскую стоимостью в $200 млн. Он также предположил, что полученную от Эквадора технику Вашингтон в будущем может отправить на Украину. Посол РФ в Кито Владимир Спринчан сообщил, что передача российской техники Эквадором в США станет недружественным шагом.

До этого, 5 января, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не смогут передавать Украине вооружения со своих складов, пока американский конгресс не одобрит выделение дополнительных средств на помощь Киеву. Он отметил, что в настоящее время не планируются делать какие-либо объявления относительно передачи Украине оружия со складов США.

27 декабря Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В финальный в 2023 году пакет войдут вооружение и техника, добавил он. В тот же день сообщалось, что Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными.

До этого, 22 декабря, немецкий журналист Юлиан Репке уличил ВСУ в использовании старой техники на фронте. Кроме того, он указал на то, что многие солдаты украинской армии вынуждены за свой счет оплачивать горюче-смазочные материалы для используемой военной техники.

15 декабря военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Украина в 2024 году может начать испытывать серьезный дефицит оружия из-за сокращения объема поставок из Европы и США, так как они уже во многом исчерпали свои запасы и не могут быстро нарастить производство. По словам эксперта, Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, но их резервы тоже во многом исчерпаны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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