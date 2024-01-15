Генерал НАТО предсказал три сценария развития конфликта на Украине

Существует три сценария развития событий на Украине, один из которых — полное ее поражение, если Запад не начнет оказывать большую поддержку, чем сейчас. Такое мнение выразил бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в беседе с журналом Newsweek 14 января.

«Если мы (Запад. — Ред.) не предпримем ничего иного, кроме того, что мы делаем сейчас, Украина в итоге проиграет, потому что у России больше людей и ресурсов», — заявил он.

При другом сценарии Запад может отказать в поддержке Киеву, и тогда Россия опять же победит, однако это приведет к еще «десяткам тысяч потерь» среди украинцев.

Бридлав отметил, что только в одном из трех вариантов Киев может выиграть в этом конфликте, однако только в том случае, если «Запад решит дать Украине то, что ей нужно».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 января заявила, что, предлагая переговоры по Украине, Запад не заставит Россию отказаться от принципов. Она напомнила: чтобы найти выход из тупика, в который Вашингтон загнал некоторые страны Евросоюза, необходимо «перестать поставлять оружие Украине, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления».

Ранее, 11 января, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о приостановке поставок на Украину американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств. Он отметил критическую важность для администрации президента США того, чтобы конгресс одобрил дальнейшее финансирование.

10 января колумнист Макс Бут в статье для The Washington Post назвал возможность прекращения финансовой помощи со стороны США катастрофой для Украины. По его мнению, неизбежным последствием станет увеличение и так ощутимого неравенства в возможностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и российских войск, которое станет фатальным для Киева.

До этого, 31 декабря, газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation написала, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить украинского президента Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Также отмечалось, что американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.