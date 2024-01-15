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Генерал НАТО предсказал три сценария развития конфликта на Украине

Генерал НАТО Бридлав: бездействие Запада приведет к разгрому Украины
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Существует три сценария развития событий на Украине, один из которых — полное ее поражение, если Запад не начнет оказывать большую поддержку, чем сейчас. Такое мнение выразил бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в беседе с журналом Newsweek 14 января.

«Если мы (Запад. — Ред.) не предпримем ничего иного, кроме того, что мы делаем сейчас, Украина в итоге проиграет, потому что у России больше людей и ресурсов», — заявил он.

При другом сценарии Запад может отказать в поддержке Киеву, и тогда Россия опять же победит, однако это приведет к еще «десяткам тысяч потерь» среди украинцев.

Бридлав отметил, что только в одном из трех вариантов Киев может выиграть в этом конфликте, однако только в том случае, если «Запад решит дать Украине то, что ей нужно».

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 января заявила, что, предлагая переговоры по Украине, Запад не заставит Россию отказаться от принципов. Она напомнила: чтобы найти выход из тупика, в который Вашингтон загнал некоторые страны Евросоюза, необходимо «перестать поставлять оружие Украине, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления».

Ранее, 11 января, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о приостановке поставок на Украину американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств. Он отметил критическую важность для администрации президента США того, чтобы конгресс одобрил дальнейшее финансирование.

10 января колумнист Макс Бут в статье для The Washington Post назвал возможность прекращения финансовой помощи со стороны США катастрофой для Украины. По его мнению, неизбежным последствием станет увеличение и так ощутимого неравенства в возможностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и российских войск, которое станет фатальным для Киева.

До этого, 31 декабря, газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation написала, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить украинского президента Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Также отмечалось, что американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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