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Wildberries сообщил о продолжении поисков 16 сотрудников сгоревшего склада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Бессонов
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Компания Wildberries (WB) продолжает искать 16 человек, которые работали на сгоревшем в Санкт-Петербурге складе. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщила пресс-служба WB.

«На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек», — говорится в сообщении компании.

Накануне маркетплейс сообщал, что разыскивает людей, которые присутствовали на складе в Санкт-Петербурге во время пожара, при этом не удалось установить контакт с 54 людьми.

Wildberries открыл горячую линию для близких и родственников сотрудников склада в Пушкинском районе города. Число людей, связь с которыми установлена, растет.

Утром 13 января на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.

Продукты в горении: что привело к пожару на складе Wildberries под Петербургом
Следствие рассматривает три основные версии случившегося

Тогда же в пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании также отметили, что ущерб от возгорания еще уточняется. Позже сообщалось, что сотрудникам сгоревшего склада пришло сообщение от компании с информацией об открытии нового склада через неделю.

Позднее, 14 января, корреспондент «Известий» Максим Бажанов рассказал, что потушить пожар полностью в течение дня не получается. Журналист добавил, что есть три версии его возникновения: неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки и поджог. Точная причина выясняется.

По факту пожара возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

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