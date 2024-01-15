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Нутрициолог назвала пять влияющих на здоровье сердца ошибок в питании

Нутрициолог Зубарева: сердце страдает от дефицита жидкости
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Фото: Unsplash
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Здоровая диета помогает предотвратить развитие заболеваний сердца и сосудов, а также проблем с органами ЖКТ. О том, какие ошибки в питании негативно сказываются на здоровье сердечно-сосудистой системы человека, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» 15 января врач-терапевт и нутрициолог Наталья Зубарева.

По ее словам, первой ошибкой является дефицит овощей, фруктов и ягод, которые являются источником фитонутриентов. Они в свою очередь понижают уровень холестерина и давление, укрепляют капиллярную стенку и поддерживают здоровье сердца. Кроме того, они обладают антиоксидантами и противовоспалительным эффектом, добавила врач.

Также Зубарева отметила вред жареной пищи: даже если она появляется на столе всего несколько раз в неделю, это может привести к риску развития сердечной недостаточности, гипертонии и ожирения, подчеркнула нутрициолог.

«В результате обжаривания в ходе реакции углеводов с белками, когда углеводы присоединяются к белкам и «карамелизируют» их, мы получаем КПГ (конечные продукты гликирования), а это один из мощных факторов старения клеток. Из-за КПГ сосудистые стенки теряют эластичность и становятся жесткими, что приводит к сердечно-сосудистым патологиям», — пояснила она.

Кроме того, по словам Зубаревой, частое употребление сахара приводит к набору лишнего веса, и, как следствие, развитию серьезных проблем со здоровьем, в том числе с сердцем. Такой же серьезной ошибкой в питании является привычка пересаливать.

«Давно доказано, что избыточное употребление соленой пищи ведет к повышению артериального давления, сердечной недостаточности и риску инсульта. Физиологической нормой считается 1,5 г соли в день, но в рационе современного человека ее намного больше», — подчеркнула врач.

Пятой ошибкой, на которую обратила внимание Зубарева, является дефицит жидкости в организме. Это неочевидная, но серьезная проблема, которая усугубляется вкупе с предыдущими недочетами в питании.

«Дефицит воды приводит к сгущению крови, сердечно-сосудистой системе становится трудно справляться с ее перекачиванием. Дополнительное давление на сердце и сосуды вызывает увеличение числа сердечных сокращений, наша главная мышца начинает работать на износ, а артериальное давление увеличивается. Соответственно, растет риск инсульта и инфаркта», — подытожила она.

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Ранее, 9 января, Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, что употребление какао способствует замедлению процессов старения, улучшению памяти и помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Также напиток способствует профилактике сахарного диабета и некоторых видов онкологии, продолжила врач. По ее словам, употреблять напиток следует без молока и сахара два-три раза в неделю.

Ранее, врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалёва заявила, что блюда, которые содержат много жира, сахара и соли, являются самыми вредными на новогоднем столе. К ним относятся мясная нарезка, салаты и жареная курица.

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