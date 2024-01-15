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Прослушивания песни «Седая ночь» на «Яндекс Музыке» выросли в 23 раза

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Фото: Фотохроника ТАСС/Роберт Нетелев
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Хит группы «Ласковый май» «Седая ночь» за последние три месяца (по сравнению с тремя месяцами ранее) на «Яндекс Музыке» стали слушать чаще в 23 раза. Прослушивания трека Александра Серова «Как быть», по данным сервиса, выросли в 12 раз, а «Нового героя» «Комбинации» — в 17 раз. В среднем у хитмейкеров прошлого прослеживается рост прослушиваний в 3-5 раз.

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«В 2023 году в чарте «Яндекс Музыки» регулярно взлетали каверы и ремиксы на треки прошлых десятилетий, а к концу года на пике своей популярности были хиты таких исполнителей, как «Ласковый май», «Мираж» и «Комбинация», — сообщили «Известиям» в пресс-службе стриминга.

Эксперты также отметили, что не меньшей популярностью пользуются каверы, ремиксы и спид-ап версии песен. Так, одним из главных хитов прошлого года стал сингл «На белом», выпущенный «Каспийским грузом» совместно с Гио Пика. В его основе песня Сергея Васюты и группы «Сладкий сон» «На белом покрывале января».

А также кавер рэпера Басты на песню группы «Альянс» «На заре», который продолжительное время удерживает позицию в чарте сервиса и позволил артисту побить рекорд по количеству ежемесячных слушателей на стриминге.

Тренд на 80-90-е сейчас прослеживается не только в музыке, но и в кинематографе, а также в моде.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 15 января, 10:00

Словно «Седая ночь»: как сериалы про 80–90-е возвращают старые тренды в одежде

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